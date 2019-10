Las tareas pendientes del Xerez CD

El Xerez CD recibirá el domingo al Ciudad de Lucena en La Granja, encuentro fijado para las seis de la tarde. Los azulinos, que suman cinco derrotas incluida la del Antonio Barbadillo ante el Arcos CF por incomparecencia no acaba de despegar y Juan Carlos Gómez tiene trabajo por delante.

De entrada, su equipo sigue lastrado en defensa. No ayuda haber comenzado con demasiados sobresaltos el campeonato, pero ahora, eso ya no puede ser excusa. Los azulinos no consiguen acabar un partido dejando su portería a cero y empieza a ser preocupante que lleven tres partidos quedándose con un jugador menos y se han jugado seis encuentros.

El primero en ser expulsado fue Juanma Aguilar con dos tarjetas amarillas casi consecutivas ante La Lebrijana en La Granja y las otras dos han sido con el mismo jugador, Álex Revuelta. El defensa vio la roja en dos acciones que acabaron en penalti.

Pero si atrás sufren, arriba no les va especialmente bien. Sus cinco goles le han dado para sumar tres puntos, que serían seis sin el castigo de Competición, y es de los equipos que menos tantos anota. Sólo Gerena y Conil han marcado menos, pero suman cinco puntos, por los tres de los xerecistas.