Novo selo de identidade para o Muralla

Camiñannte non hai camiño, faise camiño ó andar. E se non que llo digan ó Muralla Rugby club. O equipo lucense abre unha nova etapa esta tempada con renovación de directiva e corpo técnico. Por iso, Javi Dovale, director técnico e adestrador do primiero equipo, reflexiona sobre o seu obxetivo:"Quero que o quipo teña un xogo máis dinámico e máis divertido á vez".

Novo estilo e nova metodoloxía."Non é doado querer cambiar un estilo de xogo, pero imos polo bo camiño", recoñece cheo de ledicia. O equipo empápase das novas directrices, e por iso, o obxetivo a curto prazo para o adestrador non é outro que ir acadando as metas xornada tras xornada. Ó máis estilo Simeone. "Eu quédome con que semana tars semana vaian saindo as metas que nos propoñamos para cada partido".

En termos xerais, Dovale subliña a boa acollida que este ano está a ter o rugby entre os e as lucenses. O Muralla quere fidelizar ós veciños da cidade amurallada cun deporte que estivo ben arraigado, agora grazas o traballo ca base coseguen novas metas.

Esoita a entrevista compeleta!