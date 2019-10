María Chivite estará en los actos del 12 de octubre

La presidenta María Chivite acudirá el próximo sábado a los actos de la Fiesta Nacional en Madrid. Desfile militar en la Castellana y recepción institucional en el Palacio Real en la que la presidencia navarra no había estado desde 2014.

En la tertulia de la SER, sus socios de Geroa Bai señalan que "es una decisión tomada en un momento de precampaña que no me sorprenden personalmente", apunta María Solana.

Ramón Alzórriz de PSN cree que es normal que María Chivite acuda a Madrid porque "es la presidenta, y ya lo dijo, iba a darle normalidad institucional a los actos".

Juan Luis Sánchez de Muniáin añade que "es algo más que una mera decisión personal, es cumplir con una obligación del cargo".

No opina lo mismo Maiorga Ramírez (EH Bildu) para quien "teniendo en cuenta en Navarra cuál ha sido la respuesta ante el Ejército, no creo que sea especialmente representativa de la Navarra real su presencia allí, pero libre es". Tampoco Marisa de Simón (IE) que "si estuviese en su lugar, no les quepa duda que no acudiría".