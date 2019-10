La intensidad no es negociable ni con parón

Pese al descanso este fin de semana de la liga por compromisos de selecciones, en Tajonar no hay parón que valga y los entrenamientos de Osasuna no pierden un ápice de energía con su intensidad habitual. Y si no que se lo pregunten al tobillo de Lillo que tuvo que abandonar la sesión en una acción con el Chimy Ávila y en la que Jagoba Arrasate tuvo que mediar para apaciguar los ánimos.

Parón para recuperar efectivos. Rubén García tendrá que guardar reposo esta semana tras la revisión quirúrgica de una operación del final de la campaña pasada. Tampoco entrenaron Aridane con gastroenteritis o Marc Cardona con fiebre mientras que David García evoluciona favorablemente y si remite el dolor confía volver para final de semana. Este jueves en Tajonar a las 11h amistoso ante la Real Sociedad.