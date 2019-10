Goia: "Es muy fácil hablar desde la irresponsabilidad"

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha indicado que el Ayuntamiento dispone aún hasta final de este mes para responder a la petición de licencia de la SADE para el derribo parcial del Bellas Artes, pero ha insistido en que conseguir "un acuerdo" sería "lo mejor para la ciudad" y también para el consistorio.

"Estamos convencidos de que lo mejor para la ciudad y para el Ayuntamiento es tratar de buscar un punto de equilibrio" y "no vamos a dejar de tratar de lograr un acuerdo", a pesar de que "no es fácil" y "las posiciones no están cerca", ha dicho Goia este martes, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno municipal.

El alcalde donostiarra ha explicado que "las conclusiones" (desfavorables) de los informes técnicos del departamento de Urbanismo Sostenible sobre la solicitud de licencia de derribo parcial por parte de la sociedad propietaria del inmueble, que fueron facilitados el viernes pasado a los grupos políticos municipales, ya dejan "intuir cuál será la respuesta del Ayuntamiento".

No obstante, ha vuelto a abogar por una salida dialogada a este largo conflicto de intereses porque, a su juicio, lo contrario podría derivar en "un riesgo de desaparición de un elemento patrimonial que nadie quiere perder" o acarrear "responsabilidades económicas" al consistorio.

"Es muy fácil hablar desde la irresponsabilidad", ha señalado el alcalde, quien ha advertido de que algunas de las soluciones que se proponen deben tener en cuenta que "hay decisiones que implican riesgos y pueden tener consecuencias".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso del frontón Beti Jai de Madrid, cuya expropiación municipal "se previó inicialmente en 6 millones de euros" pero "el Ayuntamiento ha tenido que acabar desembolsando 36 por una sentencia del Tribunal Supremo".

"A ese tipo de situación nos exponemos y hay que decirlo", ha concluido Goia.