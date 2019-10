El PP de Cuéllar califica de 'desgobierno' los 100 primeros días de PSOE e IU

El PP de Cuéllar también ha querido hacer una valoración de los 100 primeros días de gobierno del PSOE e IU. Para la portavoz popular, Nuria Fernández, estos 100 días han sido de "desgobierno, mala gestión y falta de transparencia". Considera que ésta es la forma de gobernar del equipo de gobierno desde un punto de vista manipulado. Según apunta el PP, en materia de turismo el cuadrante de las trabajadoras durante estos meses incumple el artículo 37.1 de los Estatuto de los Trabajadores y también critica que durante este tiempo existen perfiles en redes sociales que no recogen ninguna publicación.

Por otra parte el grupo popular hace una recapitulación de proyectos pendientes. Así menciona que en el caso de las viviendas de Niñas Huérfanas ya se había realizado un estudio con las obras necesarias a realizar y había una partida presupuestaria para acometerlas, aspecto que no se ha producido hasta el momento. Además critican que en 100 días no hayan conseguido formalizar la cesión de varias viviendas situadas en la calle San Julián, no se haya ejecutado el soterramiento del cableado de la calle Judería con la obra pagada desde mayo. También está pendiente la licitación de la obra de la plaza del Campo a través de una subvención concedida a la Consejería de Turismo durante el mes de junio y las obras de accesibilidad del edificio del Ayuntamiento.

En otras cuestiones hacen referencia al retraso de un mes en el contrado de la empresa de limpieza de los colegios, critican la forma en que se ha gestionado la contratación de los profesores de música creando alarma social y provocando manifestaciones sin precedentes en la localidad. Además lamentan que el equipo de gobierno haya "tirado por tierra el trabajo realizado por el PP respecto a la compra del convento de los Trinitarios olvidando que se trata de un edificio protegido y que el Ayuntamiento tiene la obligación de mantenimiento y conservación". En cuanto a la falta de transparencia los populares también señalan que aún están a la espera de conocer los contratos que han solicitado tanto el PP como Ciudadanos.

Por último desde el PP de Cuéllar esperan que este equipo de gobierno se vaya centrando y mejore su gestión para que cuando sea el momento de hacer el balance del primer año pueda ser positivo.