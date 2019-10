Los principales afectados por la riada siguen esperando indemnizaciones

Los expedientes de siniestro de los comercios y empresas más afectadas por la riada del 8 de julio en Tafalla aún se están tramitando. Sus propietarios ya sabían que sus casos iban a requerir más tiempo pero necesitan recibir las indemnizaciones para recuperar sus negocios. Soco Ojer, trabajadora de la empresa Rufino Ojer y concejala de comercio de Tafalla, señala que "hoy todavía no hemos recibido ni un euro del Consorcio, estamos saliendo adelante porque somos aguerridos y colaboramos todos, pero es dramático que quienes hemos sido más afectados todavía no tengamos el OK del consorcio para recibir lo que nos corresponde".

El Consorcio de Compensación de Seguros desde el principio habló de un período de cuatro meses pero los más perjudicados están desesperados, según Ojer "todos los informes, presupuestos y demás los tenemos presentados hace más de un mes. Esperemos, como nos ha dicho el perito que estuvo hace unos días, que si no es esta semana, la que viene ya podemos tener el OK y empiecen a pagar, tanto a nosotros como a Aldo, Brasas, Urvaca, a los que nos ha cogido con más trabajadores que estamos a la espera y es desesperante".

La mayoría de los expedientes ya se han tramitado pero están pendientes los de mayor cuantía, que está a la espera de que fijen fecha para el pago.