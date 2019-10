No respeta ni a las leyendas

En su destarifada huida hacia delante tres días después de faltarle el respeto a la afición en Mestalla, Anil Murthy ha protagonizado esta mañana el penúltimo sainete que añadir a su larga lista de esperpentos. El máximo representante de Meriton en el Valencia CF convocó a finales de la semana pasada una reunión con todos los empleados del club para, según indican fuentes de la SAD, transmitir directrices procedentes de Singapur.

La crispación social que han generado las últimas decisiones del máximo accionista preocupa en la Avenida de Suecia. Cada día que pasa es mayor el número de trabajadores descreídos con respecto a la gestión -no solo deportiva, ojo- de Peter Lim. Muchos de ellos, conociendo los precedentes en la empresa, no se pronuncian de forma pública por temor a perder el puesto de trabajo. Si se han cargado a Kempes, qué no harán conmigo, piensa más de uno/a.

De vuelta a la multitudinaria cumbre de esta mañana en el palco de Mestalla, resulta indignante la falta de sensibilidad e inteligencia emocional del señor Murthy, obligando a acudir a la cita a leyendas del club como Arias o Sol. ¿De verdad era necesario que Juan, bastón en ristre, se presentara, teniendo además que hacer declaraciones? ¿Qué necesidad hay de exponer ante los micrófonos a Ricardo para que se pronuncie sobre los desmanes de un dirigente al que no puede criticar sin perder el puesto de trabajo? Su hermano Mario Alberto Kempes puede explicárselo.

Es una detrás de otra. Incapaz de dejarse aconsejar por nadie, Anil -superado por las circunstancias- encadenará estropicios infames. Ya lo verán. Con lo fácil que hubiera sido convocar a las leyendas en su despacho para transmitirles entre cuatro paredes las líneas generales de la reunión con el resto de empleados. Pero para respetar a figuras como Ricardo Arias o Juan Cruz Sol hay que conocer la historia del Valencia. Y Murthy dedica su carísimo tiempo a otros quehaceres.