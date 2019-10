El pleno aprueba la modificación puntual del PGOM que permitirá el desarrollo del Barrio do Cura

El barrio do cura tiene ya el ok definitivo, el visto bueno del concello a la modificación puntual del PGOM que permitirá su desarrollo urbanístico una vez termine la fase de demolición, en tres meses. PSOE y PP, a pesar de calificarlo de apaño legal, votaron a favor, Marea en contra y el Bloque se abstuvo. El Barrio del cura es proyecto de arquitecto Alfonso Penela para un ámbito de más de 23.000 metros cuadrados donde más de la mitad serán espacios públicos, con una gran plaza mirador, un aparcamiento para 300 plazas, ascensores para conectarlo con O Berbés. demás permitirá prolongar la calle Torrecedeira. Y se reserva un 30% de vivienda protegida allí donde puede decidir el concello, aunque en total serán 36 sobre las 400 que se construirán. Ahora sí, el barrio do cura cuenta con todo para ser una realidad en los próximos años recuperando para la ciudad un entorno degradado en los últimos años.

