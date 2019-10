Ni PSOE ni BNG muevan ficha sobre su postura en la reforma de la calle Concepción Arenal. El partido nacionalista pide al alcalde socialista que tome una decisión definitiva sobre este asunto que supondría mantener o romper el pacto de gobierno.

Desde el BNG insisten en que si el regidor Antonio Lomba quiere entrometerse en el área de Mobilidade debe destituirlos porque su postura con la calle Concepción Arenal no va a cambiar. Entiende el responsable de esta concejalía y teniente de alcalde que A Guarda no puede perder una oportunidad histórica para su transformación y por eso defenderán la peatonalización hasta las últimas consecuencias, ya que, dice, vinieron a cambiar las cosas y no a mantener la política continuista del PSOE. Por tanto, Anxo Baz, ha dejado en Hoy por Hoy Baixo Miño la pelota en el tejado del alcalde guardés.