Billetes de atrezo para el cine, no para la vida real

Billetes que están en circulación, pero son de atrezzo. Se adquieren a través de internet, en donde se pueden encontrar por poco más de euro y medio un lote de 100 billetes, que normalmente se usan para películas y anuncios. Pero la policía ha detectado al menos seis casos en los que se ha pagado con estas falsificaciones, de 10 y 20 euros, mezclados ocn otros reales. A pesar de su parecido, hay maneras para no caer en la trampa: el tacto, la carencia de símbolos oficiales, además de un mensaje en inglés en uno de los laterales ('This is not legal tender, it is used for motion props', es decir, 'esto no es de curso legal, se usa como accesorios de películas') que confirma que no son de tráfico legal. La táctica que para ‘colarlos’: disimularlos entre un fajo de billetes legales, doblados o entre ellos.

