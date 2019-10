Fiestas con civismo

Zaragoza y otros muchos pueblos respiran estos días aires de fiesta. El buen tiempo invita a disfrutar de la calle, a reunirse con la familia y amigos, a vivir nuestras tradiciones… Son días para sentirnos orgullosos de ser aragoneses y españoles, orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos. Son días de alegría que no deben verse empañados por conductas incívicas o delictivas. Desde las instituciones se refuerzan los servicios públicos y las medidas de seguridad, conscientes que la mayoría de los accidentes y agresiones ocurren en los ambientes festivos, pero es responsabilidad de todos que la diversión y el respeto a las personas y las cosas no sean incompatibles. Es responsabilidad de todos que el jolgorio de unos no altere la tranquilidad de otros. Es responsabilidad de todos hacer de nuestras fiestas un referente internacional de seguridad y civismo. ¡Felices fiestas!

Seguir leyendo