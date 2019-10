El botellón: alcohol es alcohol

Los atracones de alcohol de fin de semana y el botellón siguen estabilizados aunque cada vez llegan menos casos a los hospitales, porque son atendidos donde se producen. Aún así, la mitad de las intoxicaciones que fueron atendidas el pasado año en el Hospital Clínico, fueron por consumo de alcohol.

Solo hay que mirar alrededor para comprobar que nada ha cambiado: el botellón sigue en la calle. Solo Cruz Roja ha realizado ya 20 asistencias por intoxicaciones etílicas, lo que supone un 15 % de todas las atenciones que han realizado.

Al hospital llega lo peor, señala Ana Ferrer Dufol, jefa de Toxicología Clínica. Y lo que sí se está generalizando es la "petición de análisis", con una "cierta frecuencia, tampoco todos los días, pero está apareciendo en los últimos dos años y cada vez más se escucha la famosa frase 'Me han echado algo en la copa, me han drogado, la burundanga...' y eso podemos afirmar en este momento que no es así; el asunto es que lo que hay en la copa es alcohol". El consumo de alcohol no tiene edad: "desde los 12 hasta los 85 años".