Iván Martos: "Ya jugué de central, estoy cómodo"

Un jugador que ha madurado una barbaridad, dentro y fuera del terreno de juego. Iván Martos fue protagonista el martes en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del primer entrenamiento de la semana celebrado en el campo de la Vega de Acá con una hierba en perfecto estado para los entrenamientos del primer equipo rojiblanco. El defensa del Almería ha madurado mucho y ya no se muestra como aquel futbolista tímido hasta con sus compañeros. Iván Martos es otro, y otro para bueno.

"He jugado de central en partidos en las categorías inferiores en el Almería y me ha sentido cómodo con la ayuda de mis compañeros y del cuerpo técnico. Me he sentido bien, por lo que puedo participar de central", dijo el jugador del Almería en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, aunque reconoce que "cambia bastante la situación, son posiciones que están muy cercanas, pero la verdad es que dentro del campo cambian bastante, tanto en la forma de ver el partido como la forma de defender. En cada puesto se enfoca la posición de una manera; me siento bastante cómodo en las dos posiciones, esa es la verdad", afirma.

Avisa de los peligros del rival del próximo sábado, el Lugo, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, partido que se jugará a las 16:00 horas el 12 de octubre: "El Lugo es un equipo bastante fuerte que siempre quiere controlar los partidos. Llevan muchos empates en las primeras diez jornadas del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División y entiendo que no es por casualidad. Es un rival al que cuesta hacerle ocasiones, pero intentaremos levar el partido donde nosotros queremos para que los tres puntos que se queden en Almería", afirma. Peybernes y Yanis, cedidos del Almería al Lugo, podrán ser alineados en el equipo lucense, ya que no se firmó la cláusula del miedo: "Los conocemos muy bien porque estuvieron aquí, en el Almería; son jugadores con mucho peligro, pero tenemos suficiente equipo para frenar al Lugo y que los puntos se queden en nuestro campo. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible en el partido del próximo sábado y ganar al Lugo", recuerda.

El Almería de Pedro Emanuel lleva cuatro partidos sin ganar en los que ha sumado dos puntos de los últimos doce: "Es cierto que el partido del sábado en casa ante el Lugo lo afrontamos con una motivación extra porque queremos volver al camino de la victoria porque necesitamos sumar de nuevo de tres en tres. Recuerdo que en esta categoría se le puede ganar a cualquiera, pero también se puede perder con cualquier rival en Segunda División. Hay que tener mucho cuidado con los despistes en esta categoría tan complicada. Debemos volver al camino de los tres puntos en casa", explica.