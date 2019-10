Torrecilla ratifica a José Alberto y pide paciencia

El Sporting, por fin, ha decidido respaldar públicamente a su entrenador, discutido por un amplio sector de la afición por el mal inicio de temporada. Ante el silencio permanente del consejo de administración, ha sido Miguel Torrecilla, director deportivo rojiblanco, quien en sendas entrevistas en los diarios 'El Comercio' y 'La Nueva España' asegura que la entidad mantiene la confianza en José Alberto López, niega que este se juegue el puesto el sábado y pide "paciencia" para un proyecto que, asegura, "no tiene nada que ver con el de los años anteriores". De hecho, en sus declaraciones en 'La Nueva España' llega a decir que aunque "en el fútbol nadie puede hipotecarse, estoy convencido de que José Alberto acabará la temporada". Se da la circunstancia de que el elegido para serenar los ánimos sea una figura aún más discutida que la del propio técnico. Ambos protagonistas mantuvieron ayer una reunión en Mareo para analizar las causas del decepcionante rendimiento del equipo.

Torrecilla pide en ambas entrevistas "no dudar de un técnico de la casa a las primeras de cambio" y deja claro que su objetivo es "que haya durabilidad". El propio Torrecilla echa por tierra sus propios argumentos de temporadas anteriores, defendiendo ahora que "por la idiosincrasia de esta casa (el Sporting) tenemos que tener una plantilla corta y sin cedidos". El director deportivo rojiblanco admite, tras dos años de fichajes extranjeros y numerosas llegadas a préstamo en busca de un supuesto rendimiento inmediato, de que "los jugadores cedidos pierden sentido de pertenencia, pero ahora tenemos jugadores que sienten lo que es el Sporting".

Renovación de contrato

Torrecilla termina su vinculación con el Sporting el próximo 30 de junio. En sus declaraciones a 'El Comercio', el director deportivo muestra su disposición a renovar "mañana mismo". En todo caso, entiende el salmantino que "no es el momento" de afrontar su posible continuidad. 'La Nueva España' recoge una reflexión suya: "El presidente y yo estamos tomando decisiones para el año que viene. Si no me viera aquí, me frenaría".