Educación pondrá transporte a los niños de Lanzarote que iban a clase con linternas

Los jóvenes de Güime y Montaña Blanca que iban a clase con linternas y chalecos reflectantes tendrán transporte a partir de este miércoles. "Salen a las siete menos diez de la mañana caminando por un arcén que no tiene espacio, sin aceras, con linternas y chalecos reflectantes", denunció Lourdes Curbelo en SER Lanzarote, una de las madres de los más de veinte niños que se han quedado sin transporte escolar en Güime y en Montaña Blanca. Según ha explicado la Consejería de Educación a la SER, los jóvenes de Güime y Montaña blanca no son preferentes, por lo tanto, no tienen derecho a transporte. Según la normativa, estos alumnos no tienen preferencia porque son de secundaria, -y no de primaria-, y además, recorren menos de cinco kilómetros. Los padres y madres consideran que se trata de una situación "inadmisible". Curbelo, una de las madres, afirma que los niños de estas dos localidades siempre han tenido acceso al transporte escolar, hasta este año. "Nos avisan el día antes de empezar las clases, a las tres de la tarde, de que al día siguiente los niños se quedan sin derecho al transporte escolar que vienen utilizando años atrás", denuncia Curbelo.

Así las cosas y ante las presiones que también ha ejercido el Diputado del Común, Rafael Yanes, la Consejería de Eduación ha negociado con la empresa de transportes, con el Ayuntamiento de San Bartolomé e incluso con el Cabildo de Lanzarote. El objetivo era hacer coincidir el transporte público con las horas de entrada y salida del instituto, sin embargo, esto no ha sido posible. No obstante, la Consejería ha adaptado la normativa y han alcanzado un acuerdo con la empresa de transporte, que doblará turnos para hacer posible la recogida de estos más de veinte alumnos. El transporte empezará "en pruebas" este miércoles a mediodía, a las 14:30, al terminar la jornada educativa. Si se comprueba que funciona con normalidad, en adelante, comenzará también a recoger a los niños a primera hora de la mañana.