'Profanadores de tumbas': insultos en la sede del PSOE de Valdemoro

Las pintadas se produjeron a lo largo del pasado fin de semana en la Casa del Pueblo de los socialistas de Valdemoro, en la calle Practicante Ramón Macías, en pleno centro de la localidad. Con el mensaje ‘Profanadores de tumbas, Franco presente’ ha aparecido la fachada encalada del edificio, que no obstante ya contaba con otro tipo de pintadas no ofensivas que no han sido eliminadas desde hace más de cuatro años.

El PSOE de la localidad ha señalado que se trata de un “ataque por el fascismo” y han mostrado su “repulsa y condena ante la intolerancia y el odio”, ya que consideran que es “triste que en una España democrática existan exaltaciones al dictador”. Otros partidos de la localidad como Ciudadanos o Más Madrid Valdemoro han expresado su condena a los hechos y su apoyo al PSOE.