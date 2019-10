José María Romo, gerente del HUBU: "Discutamos, pero traslademos confianza. No se va a dejar desatendida a la población"

Está convencido de que se puede garantizar a toda la población de la provincia el acceso a una asistencia sanitaria en igualdad y su objetivo es conseguirlo coordinando los recursos de los tres centros hospitalarios de Burgos parfa que compartan su actividad asistencial. El nuevo gerente del HUBU, José María Romo, ha explicado en Radio Aranda los planteamientos con los que afronta el reto de liderar esta nueva etapa de la gestión sanitaria de toda la provincia en una de las primeras entrevistas que concede a un medio de comunicación tras su nombramiento la pasada semana. Y lo ha hecho justo a continuación de mantener una reunión con el servicio de Ginecología del HUBU para abordar la asistencia sanitaria de Aranda. Sin desvelar de qué forma se llevará a la práctica Romo ha sido contundente en asegurar a las pacientes de Aranda que tendrán garantizada su asistencia, aunque no oculta que habrán de superarse dificultades y discusiones. “Si alguien piensa que las mujeres de Aranda van a dejar de ser atendidas es porque no conoce en absoluto la profesión. Hemos discutido, vamos a discutir y discutiremos cómo vamos a hacerlo, pero en ningún caso un profesional médico va a dejar de atender a la población hasta el último momento. Con dificultades y con discusiones pero buscaremos la mejor solución que satisfaga la atención sanitaria.”

Romo asegura que habla por todo el equipo de Ginecología del HUBU cuando garantiza la asistencia a Aranda por parte de este servicio, pese al comunicado que estos profesionales hicieron público hace unos días mostrando su oposición a que se trasladaran médicos al Hospital Santos Reyes. En opinión del nuevo gerente este pronunciamiento responde a una de las posturas del debate interno que se está produciendo para buscar soluciones al problema y no debería haber salido del ámbito de la discusión profesional. “Cada uno ve el problema de una manera diferente y cada uno atiende de una manera absolutamente honesta su preocupación porque en su propia área vaya a ocurrir algo por derivar recursos a otro área”.

En cualquier caso considera que siendo necesaria la vocación médica para atender a la población no siempre es suficiente por lo que apuesta por dotar al área de salud de Burgos de herramientas que plasmen la coordinación entre hospitales que garanticen la asistencia especializada tanto en Burgos como en Aranda y Miranda. Reconoce que el Decreto de Movilidad Forzosa es una opción que está sobre la mesa, pero insiste en que no lo quiere utilizar.

Y más allá de salvar las actuales y acuciantes necesidades del servicio de Gineclogía en Aranda José María Romo asume que su nombramiento responde al reto de afrontar las dificultades de los hospitales comarcales para garantizar, solo con sus medios, una atención de calidad a la población de sus áreas de influencia. “Hasta ahora el funcionamiento de los hospitales ha sido más particularizado, probablemente no había ese grado de complicidad y tendremos que hacer algo para que se instaure.”

Romo considera que el hecho de que el HUBU cuente con una treintena de profesionales contratados por encima de su plantilla orgánica no es esta la causa principal de las dificultades de los hospitales pequeños para encontrar candidatos que quieran cubrir sus vacantes, sino que éstas son menos atractivos profesionalmente sobre todo para los nuevos titulados. Para abordar este reto considera que reforzar la provincia como área única permitiría no solo que el hospital grande cubra las carencias de los pequeños, sino que el paso por los hospitales comarcales de los facultativos sea más atractivo, ofreciéndoles flexibilidad para participar en experiencias formativas y profesionales, de investigación y docencia en el hospital de referencia y en colaboración con un equipo mayor. “La falta de profesionales ocurre ahora y seguramente va a ocurrir en los próximos años. Ahora, los hospitales ofrecen muchos más puestos que los profesionales que se encuentran disponibles, por lo tanto estos últimos eligen en función de muchas razones. Un profesional recién titulado busca utilizar equipamientos, tecnología, participar en intervenciones… que un hospital comarcal no tiene. Esto hay que arreglarlo y conseguir una permeabilidad laboral para que estas personas, estando en Aranda prestando su asistencia, no pierdan el carro en ese momento en el que su inercia formativa es más potente”

Aunque insiste en que aún no está reflejado en la normativa, reconoce que, para avanzar en la eficacia del área de salud provincial la Consejería de Sanidad busca, a medio plazo, un liderazgo o gerencia única. Para ello se ha creado un nuevo órgano de coordinación que se reunía esta mañana por primera vez y en el que participarán los gerentes y otros responsables de los tres hospitales y de la Atención Primaria de la provincia, puesto que otro de los retos es mejorar la fluidez entre ambos niveles asistenciales mediante el establecimiento de criterios comunes de atención, preferencia y derivación, entre otros.

El nuevo gerente del HUBU se ha comprometido también a revisar los criterios para compartir la tecnología diagnóstica con las que cuenta el complejo hospitalario de Burgos, de forma que se decida con argumentos médicos y profesionales a qué pacientes de las consultas de Aranda y Miranda atender en el hospital público de referencia y a cuales derivar a otros servicios de la red asistencial, para evitar que, como ocurre ahora, mayoritariamente se privaticen las resonancias que no puede realizar el Hospital Santos Reyes al carecer de los mencionados aparatos diagnósticos.

Romo ha querido subrayar “la magnífica calidad de la asistencia sanitaria que ofrecen los dos hospitales comarcales de la provincia de Burgos a su nivel asistencial”, con la presencia de excelentes profesionales a muchos de los cuales conoce al haber estado al frente de ambos hace algunos años.