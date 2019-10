Federico González: "Vengo a poner orden"

Jorge Menéndez Vallina, Manolo Paredes, Fernando Corral, Michu, César Martín, Eduardo Rergis y Roberto Suárez, además del recién llegado Federico González, estuvieron presentes en El Requexón en este primer día tras el anuncio de la salida de Joaquín del Olmo. Poco a poco fueron llegando desde las 9.50 horas y todos ellos mantuvieron una reunión con la plantilla dentro del vestuario, donde permanecieron charlando durante una hora.

Es importante destacar que estos tres primeros, Vallina, Paredes y Corral, miembros del consejo, no es ni mucho menos habitual verles en El Requexón. Una presencia que lógicamente concuerda con la importancia del día y del más que posible cambio de metodología, asumiendo los miembros del club los papeles que tenía Joaquín del Olmo, algo que al final de esa reunión con la plantilla confirmó el presidente Jorge Menéndez Vallina.

Escucha las palabras de Jorge Menéndez Vallina y Federico González.

"Hemos venido para mostrar tranquilidad. Queremos agradecer a Joaquín todo lo que ha hecho. Han sido años bonitos en los que hemos vivido buenos y malos momentos. Transmitir a la plantilla tranquilidad, estamos trabajando para hacer las mejoras necesarias. Tenemos que salir de la situación deportiva en la que estamos. Arturo nos ha pedido que el Consejo de un paso al frente. Que nos volquemos con esto", explicó en primer lugar.

"Federico ya estaba previsto que viniera para echarnos una mano. Viene de manera temporal. El sábado conocemos que se va Joaquín, y nos lo transmite Arturo. He hablado con él y me dice que se va por motivos personales", añadió sobre la situación.

"Joaquín tenía responsabilidad sobre todas las parcelas del club y ahora queda ese hueco. Tenemos que esforzarnos todos para resolver este problema que nos ha surgido. De momento no va a venir nadie, tenemos una estructura profesional. Habrá que ir detectando las necesidades. No se descarta, pero de momento no es una prioridad. Tenemos que autogestionarnos y aprovechar lo que tenemos en la casa", explicó Vallina sobre cómo van a trabajar ahora.

"Michu está al cargo de la dirección deportiva y los fichajes. Está reforzado, hemos tenido una reunión con él. Sabe perfectamente lo que hay que hacer. En coordinación con el entrenador, seguirá trabajando", confirmó el Presidente sobre quién se encargará de la parcela deportiva.

"Arturo nos ha dicho que le mostremos las necesidades que hay y en la medida de lo posible nos ayudará en lo que sea necesario. Lo fundamental es salvar la situación deportiva", sentenció.

Tras Jorge Menéndez Vallina, Federico González tomó la palabra para explicar que viene de manera temporal y para mejorar el apartado económico. El mexicano, con familia asturiana en Alles, explicó que viene "como asesor a hacer unos ajustes al igual que hice hace tres años. Soy asesor de Arturo en algunas cosas y vine a ver cuestiones económicas. A hacer algunos ajustes... bajar costes, subir ingresos. Como asesor nada más, es temporal".

"Nos ha tomado desprevenidos. Tenemos que poner bien firmes las bases para que el proyecto del Real Oviedo siga adelante. Hay una tormenta de muchas cosas y estamos trabajando", añadió sobre la salida de Joaquín.

"Podríamos decir que vengo a poner orden, como hace tres años. Hay que hacer métodos, procedimientos... voy a poner orden en todas las parcelas. Es preocupante que tengamos pocos socios este año, hay que ver qué está fallando para hacer los ajustes necesarios", puntualizó sobre su labor en el equipo.

"Soy un ingeniero químico, con maestría en administración. He trabajado en el fútbol en los últimos 20 años. Fui vicepresidente de Pumas cuando fuimos bicampeones y Arturo era presidente. Me he hecho cargo de los proyectos de responsabilidad social del Grupo en México, Colombia... y manejamos el torneo de fútbol más grande del mundo que es la Copa Telmex Telcel", explicó Federico sobre cuál es su pasado junto a Arturo Elías.

"Arturo está preocupado porque es un proyecto importante al que le tiene cariño. Sabe que tenemos las posibilidades de sacar esto adelante, todos en conjunto. Carso está al 100% con el Oviedo. Se sigue con el mismo proyecto, pensando en llegar a la Primera División y lo vamos a lograr. No se está pensando en vender", sentenció.