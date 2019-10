El género de los políticos, si son hombres o mujeres, importa. Esta es una de las conclusiones que puede extraerse de las investigaciones realizadas por la economista Irma Clots-Figueras, flamante ganadora del XVIII Premio Fundación Banco Sabadell a la investigación económica.

Clots es doctora en Economía por la London School of Economics y catedrática por la Universidad de Kent y su labor, por la que este martes recibía en Oviedo el premio de la fundación, dotado con 30.000 euros, se ha centrado en la India y en como la identidad, definida como género, casta o religión de los políticos influye en la sociedad.

Ha notado por ejemplo, que la presencia de más mujeres en política tiene efecto en indicadores educativos y de salud de los ciudadanos en aquellos distritos en los que ellas ganan las elecciones. Lo que ha visto en su investigación es que “a primera vista esto no sería obvio, pero ha sido importante tanto en políticas aplicadas como en resultados educativos y de salud, así que al menos en el caso de la India, parece que el género de los políticos, sí importa”.

Otro ejemplo tiene que ver con las tasas de mortalidad infantil que bajan cuando eligen a una mujer política “y parece que esto es debido, no sólo a las campañas que puedan realizar estas mujeres en política, que las realizan y que nos dan resultados positivos en cuanto a atención prenatal, por ejemplo, sino también en la inversión en infraestructuras”.

Por eso, aunque Irma Clots-Figueras reconoce que el sistema de cuotas en política no es a su juicio lo ideal “como concepto” pero sí necesario dados los resultados en India porque lo que ha comprobado es que aunque se registre una mayor proporción de mujeres candidatas, no son candidatas nuevas, sino las mismas mujeres que se vuelven a presentar”. Por eso, considera positivo el efecto del sistema de listas cremallera que ya se utilizan en España algunos partidos para conseguir la paridad en el parlamento, y evitar por ejemplo, que aunque haya mujeres en las listas, éstas sean relegadas a puestos de cierre y por tanto, que no sean elegidas.

Irma Clots recuerda sin embargo, que los datos de su investigación se centran en la India y por tanto que sería difícil su extrapolación sin más a España. Esta investigadora ha impartido esta mañana en la capital asturiana, una conferencia en la sede de la Facultad de Económicas de la Universidad de Oviedo.