La variante de Vandellós entrará en funcionamiento antes de acabar el año

La variante de Vandellós en doble vía ferroviaria entrará en funcionamiento antes de que acabe este año, con lo que el trayecto entre Valencia, Castellón y Barcelona se reducirá en 25 minutos, según ha avanzado este miércoles el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos.



Tras asistir al acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, Ábalos ha explicado a los periodistas que las pruebas de seguridad en la variante de Vandellós concluyeron este lunes con un recorrido de 15.000 kilómetros para certificar la seguridad de la vía.



Una vez certificada la seguridad, ahora comienza una fase de formación de los maquinistas, lo que quiere decir, según el ministro valenciano, que antes de que acabe el año la variante entrará en funcionamiento.



La variante de Vandellós era un "cuello de botella" del Corredor Mediterráneo, pero una vez solucionado, el trayecto entre Valencia y Barcelona, cuya población suma el 10 % del total de España, se reducirá en 25 minutos.



El nudo de La Encina también está en licitación y, según ha asegurado, hasta Almería ya está prácticamente todas las obras licitadas y los plazos siguen siendo los que se anunciaron.



Ábalos se ha referido así a las críticas del presidente del PP, Pablo Casado, sobre la lentitud de las obras del Corredor y a su compromiso para impulsarlo.



"Casado es que no conoce los plazos y por eso ha dicho esto suponiendo que todo se puede aplicar a lo mismo, a cualquier corredor o cualquier carretera", ha señalado.



Según el ministro, cuando uno no conoce los plazos, es fácil "decir que van mal", pero justamente "se están cumpliendo las previsiones que lanzó el propio PP, que eran un poco atrevidas", para "no defraudar" las expectativas que se han generado e intentar cumplirlas.



Ábalos ha recordado que en un almuerzo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que hace un seguimiento de los plazos y avances del Corredor Mediterráneo, la propia asociación "asumió" que el Gobierno está cumpliendo al respecto.



El Gobierno, ha agregado, ha invertido 4 millones de euros diarios en el Corredor Mediterráneo, una inversión que ha ensalzado como "muy importante". EFE

Seguir leyendo