Dependencia olvidada

A veces, y el error lo cometemos también nosotros, creemos que la actualidad informativa pasa por las encuestas, los acuerdos políticos, los juegos de poder entre partidos, y olvidamos, o tratamos de manera superficial, los problemas que más preocupan en el día a día -que más nos afectan-. Pues miren, hoy comenzamos con un titular más cercano a esos problemas que a las discusiones estériles de esta precampaña electoral: Canarias es una de las seis comunidades autónomas que no da asistencia personal a grandes dependientes.

Una figura, lo hemos oído, que lleva 13 años incluida en una ley, todo muy bonito, pero que sigue sin aplicarse. Una más en esa manera tan canaria de aplicar la Ley de Dependencia.

Pues esa es la realidad. El problema es que no es algo nuevo; no podemos darnos por enterados ahora. Tenemos un problema grave desde hace años en el archipiélago que afecta a miles de personas vulnerables y la falta de inversión, financiación autonómica y estatal, o simplemente poco interés, provoca cosas como que en estos momentos decenas de mayores estén ocupando camas en los centros hospitalarios por falta de plazas sociosanitarias y también porque sus familias no pueden atenderlos en casa.

Aquí es donde entra también la política, porque afrontar el problema de la dependencia en Canarias exige destinar recursos y priorizar -una decisión que tiene que tomar nuestros gobernantes-. Pero ojo porque Ángel Víctor Torres ya ha enviado un aviso a navegantes.

Menos recursos, inestabilidad política, problemas con la financiación autonómica, dudas sobre la reforma fiscal, subida de impuestos y cómo hacerla, la verdad es que el ciclo político-económico no es muy favorable, y que se haya hecho poco en este asunto -el de la dependencia- en los últimos años tampoco ayuda. Y encima, Torres, ha visto como uno de sus socios de gobierno, Nueva Canarias, se une al principale partido de la oposición en el parlamento regional, Coalición Canaria, para ir de la mano a la próxima cita electoral.