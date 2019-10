Hoy quiero hablaros de la realidad que nos encontramos las personas que tenemos alguna discapacidad con las plazas de aparcamiento reservadas para las personas con movilidad reducida. La importancia principal de estas plazas de aparcamiento radica en que son más anchas de lo normal, de manera que te aseguras que nadie aparcará tan cerca de tu coche como para no poder abrir la puerta del todo. Una persona en silla de ruedas necesita la puerta totalmente abierta para poder entrar al coche. Por tanto, estas plazas no son un capricho, sino realmente importantes para mucha gente que utiliza silla de ruedas.

Voy a poneros como ejemplo mi día a día en Open Arena, donde entreno. Absolutamente todos los días que voy, hay coches aparcados sin tener la tarjeta azul de movilidad reducida que permite aparcar en esas plazas. Cuando le dices a alguien que no puede aparcar ahí, la excusa es casi siempre la misma… “es un momento”. Es que no puedes aparcar ahí ni un momento. Si en los 20 minutos que dejas el coche llega alguien en silla que necesite aparcar allí, tiene un problema.

Me preocupa que la gran mayoría de las veces esas personas que aparcan en dichas plazas son padres que van con sus hijos, por lo que les están dando un ejemplo pésimo. Una ocasión me sorprendió especialmente porque el padre, que iba con su hijo de unos 12 años, decía que qué mas da, que hay muchas plazas. Le tuve que explicar, delante de su hijo, que si todo el mundo pensara como él y aparcara allí, no habría plazas libres. Me sorprendió mucho que aun delante de su hijo, no hiciera el esfuerzo por darle buen ejemplo y me fui pensando que falta civismo. Alguna gente parece ignorar que vivimos en comunidad y hay que seguir unas reglas, una normas, porque si no esto sería una selva. Lo que me preocupa es que ese hombre probablemente tampoco recicle, tire plásticos en la playa o en el campo… total, dirá, “por un plástico que más da”. Y así nos va.