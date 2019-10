Así recibe el Sector Sur la nueva promesa sobre el Pabellón de la Juventud

Preguntar en el barrio del Sector Sur por el Pabellón de la Juventud es como agitar un avispero. Muchos son los vecinos que tuercen el gesto nada mas recordarles el anuncio hecho por el gobierno municipal de que en apenas 15 días comenzarán las obras de demolición del viejo edificio. "Eso mismo nos lo han prometido un centenar de veces, desde hace años" ha sentenciado María, que añade, indignada "¿qué clase de tomadura de pelo es ésta?"

Vecinas de Sector Sur participan en el programa Hoy por Hoy Córdoba / Cadena SER

El derribo: todos lo desean , pero pocos lo creen

El escepticismo es moneda de cambio en la Frutería Salinas. Situada junto a la Plaza de Andalucía, desde su colorido escaparate se pueden ver, en primer plano, las ventanas tapiadas, las paredes desconchadas y las puertas cargadas de grafitis que recuerdan los 18 años que este viejo pabellón lleva abandonado." Esto lleva abandonado muchos años y no lo arregla ningún partido" asegura Brigitte, quien a sus 66 años, todavía recuerda los partidos de balonmano que jugó en esa cancha en su juventud.

"Ya no hay trampa ni cartón"

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Torrejimeno, ha sido el encargado de explicar a este grupo de desconfiadas vecinas del Sector Sur los planes municipales para el viejo pabellón. "Ayer firmamos con la empresa adjudicataria la demolición del edificio y en menos de 15 días están allí las máquinas demoliendo el pabellón" ha asegurado. "Ahora ya no hay trampa ni cartón", ha añadido el concejal. Torrejimeno también ha explicado que el Ayuntamiento "no descarta" dotar al nuevo equipamiento con una piscina cubierta, tal y como piden los vecinos. Por último, el concejal ha señalado que, las obras del nuevo equipamiento "podrían comenzar a lo largo del próximo año". Unas explicaciones que, en principio, parece que han servido para aplacar las dudas de un barrio que no quiere más promesas.