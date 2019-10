Luis César: "Vengo a por todo"

Luis César Sampredro aterrizó este miércoles en Abegondo para tomar las riendas. El nuevo entrenador quiere a un equipo ganador y no descarta lograr el objetivo más ambicioso posible que es el ascenso, ahora muy alejado de la realidad blanquaizul. "Nadie está ascendido, ni el Cádiz", explicó el míster.

Luis César asegura que se cumple un sueño al aterrizar en A Coruña. "Llego a un club referente y estoy muy contento. Hace muchos años que vengo a Riazor y siempre he seguido al Deportivo. Hoy se cumple un sueño y estoy tremendamente feliz", anuncia en su presentación ante los medios.

Pocos puntos

"Tenemos un déficit de puntos. Segunda es una liga de rachas y hay que saber navegar. Hay tiempo para todo y no es un tópico. Nadie ha conseguido nada. Hay tiempo porque así lo creo y así lo siento".

Apuesta por la plantilla

"A mi me gusta el plantel y se que hay muchos jugadores que no están en su mejor versión. Hay jugadores de nivel. Plantilla muy buena. Confio y se pueden hacer grandes cosas"

Su estilo

"No me gusta estar encasillado en ningún tipo de fútbol. Veremos qué manera utilizamos para ganar"

Oportunidad para el Fabril

"Es un momento para los jugadores del Fabril. Es un momento maravilloso para que puedan mostrarse. Si me gustó su rendimiento... No los podre quitar del equipo. Hay cuatro bajas más los lesionados

Trabajo concentrado

"Tengo que simplificar. Seleccionar la carga táctica y tengo que ser práctico. No quiero volver locos a los futbolistas. Pero quiero que puedan hacer las cosas ya sin pensar. Diecisiete goles en contra no es viable. Es la quiebra y es imposible. Con eso estás descendido. Ya el otro día el equipo ha mejorado. No se puede consentir."

Mal ambiente

"Todo se arregla con resultados positivos. La afición quiere ganar y disfrutar. La gente va al campo a ser feliz y la gente es infeliz. Ese es el motor del descontento"