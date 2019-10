Cuenca no dimite: "En todo caso es un asunto administrativo"

Paco Cuenca no dimitirá a pesar de estar al borde de la apertura de juicio oral después de su procesamiento acusado de haber contratado de forma supuestamente ilegal a empresas externas a las que encargó tareas de seguimiento y verificación de cursos de formación que eran competencia de funcionarios públicos.

Dice Cuenca que no hay nada de corrupción, que en todo caso se trata de un asunto administrativo.

"Para nada. Lo primero porque estoy muy tranquilo y sé que esto quedará en nada como tantas otras causas judiciales que han sido aprovechada (contra mí) de forma torticera y particular", explica Paco Cuenca en la entrevista en Radio Granada. Añade que tiene el respaldo de su partido porque "no hay nada de corrupción, no faltan euros y nadiea se ha llevado nada; si lo hubiere es algo de carácter administrativo así que creo que tengo la obligación de seguir sirviendo a mi ciudad".

Escucha la entrevista con Paco Cuenca en Hoy por Hoy Granada.

En una entrevista en 'Hoy por Hoy Granada', la primera entrevista después de su procesamiento, también se ha dirigido al panorama político actual de la capital. Cuenca ha reconocido que sí aceptaría el apoyo de VOX en una hipotética moción de censura impulsado por el PSOE siempre que la ultraderecha se sume sin condiciones.

Cuenca ha acusado al alcalde Luis Salvador de tener la cara de cemento por hablar ayer de 'trama de corrupción' en el caso por el que puede ser juzgado.