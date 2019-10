Nueva fecha para Girabira

La iniciativa de actividades Girabira tiene previsto celebrar su cuarta y última jornada de la temporada este domingo 13 de octubre en el parque Mendibil. Impulsado por el Ayuntamiento de Irun junto con los colectivos 'Txikis del Bidasoa' y 'Ezmugak', la sesión arrancará a las 12:30h. con una programación dedicada a los más pequeños/as que recoge el nombre de 'Txikimusika'. Es la sesión que se tuvo que suspender la semana pasada por mal tiempo.

Girabira es un tour para redescubrir los diferentes parques de la ciudad a través de 4 jornadas temáticas que tienen por objetivo acercar a la ciudadanía una disciplina en un espacio agradable como es un parque urbano. Se invita a los participantes a instalarse en el parque y a disfrutar de una programación que en cada sesión ofrece talleres y diversos espectáculos. Para este domingo, las actividades serán las siguientes:

12:30 Conciertos

Las Kasettes

(Pop yeyé, Iruña)

Las Kasettes presentaron su primer LP, Bajo el sol. En él se incluyen doce versiones de ayer, hoy y siempre que nos harán disfrutar, más si cabe, del verano. Este trabajo supone el primer larga duración en la carrera en solitario de Edurne y Maier. Los dos EP 7” anteriores de este dúo pamplonés, “Hits, Hits. Hics, Hics” y “Ye-Ye-Yeah!!!” vieron la luz de la mano de Chin-Chin Records Mundiales. En esta ocasión, Las Kasettes vuelven a la carga de la mano de tres de los sellos más interesantes del panorama nacional: Spicnic, Hurrah Música y KOTJ Records. Estos tres labels han apostado por la coedición de un disco fresco, vitalista, divertido y con gancho. Está conformado por doce covers de Mickey Lee Lane, Annette Fumicello, Temblooores, Karatekas, Beach Boys, The Continental Co-ets!!, The Romancers, Elía y Elisabeth, The Chymes, The Clovers, Pleasure Seekers y Girls At Our Best. Todos los temas han sido grabados entre verano y otoño de 2016 en Montreal Studios (Subiza) a los mandos de Hans Krüger y David Spector.

Al terminar este concierto, Txikimusika contará con una sesión de DJ Fribotik.

14:30 Talleres infantiles

A partir de las 14:30, se repartirán por el parque diferentes talleres para los participantes. Podrán probar diferentes instrumentos, bailar, cantar e incluso fabricar un pequeño instrumento musical. Para realizar estos talleres contaremos con Skola Musik, Kuttuna Haur Eskola, Marte Sorkuntza Laborategia, Lanetik Egina.

Asimismo, niñas y niños a partir de 8 años podrán tener un primer contacto con el break dance y habrá juego de pistas por el parque dirigido a niñas y niños de 5 a 11 años.

Desde Txikimusika recuerdan que el plan completa con la opción de hacer pícnic en el parque de manera mantas, neveras, tápers etc. que puedan llevar las familias. También habrá un puesto de venta al público con pintxos y bebidas.