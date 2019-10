"La feria de día en San Ildefonso era una feria B"

El PP exige recuperar la 'feria de Día' en el centro y el Ayuntamiento insiste en que "no se puede boicotear el ferial". La concejala del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Isabel Azañón, y anterior concejala responsable del área durante la legislatura pasada, critica la decisión del PSOE y Ciudadanos por lo que, a su juicio, supone eliminar la feria de Día.

Recordamos que, durante el gobierno popular, se cortaban las calles del céntrico barrio de San Ildefonso para que los bares y restaurantes de la zona pudieran sacar sus mesas a la calle, algo que el Ayuntamiento considera una "feria B" que en nada beneficia a la feria de día oficial que se celebra en el recinto ferial.

Azañón considera que esta decisión tendrá "un impacto negativo" en la ciudad por el "grave perjuicio que puede provocar a los hosteleros del centro". También dice que muchos jiennenses se mostrarán molestos por eliminar un servicio de ocio para la feria.

"A nosotros, al grupo municipal popular, se nos acusaba de estar favoreciendo la feria de día en el casco histórico en detrimento de la feria en el recinto ferial. Para nada. Nosotros comprendemos que hay muchísimos jiennenses que por sus condiciones laborales no podían bajar a diario al recinto ferial, a los que les apetecía tomarse una cervecita pero disfrutando de un ambiente de feria. Esa era la única intención de la feria de día en el casco histórico", señala Azañón.

Respuesta municipal

Desde el actual equipo de gobierno municipal, el concejal de Cultura y Festejos, José Manuel Higueras, explicaba a preguntas de Radio Jaén que "el PP se ha dedicado durante los últimos años a boicotear la feria oficial en el recinto ferial". Criticaba duramente lo que él considera un grave perjuicio para los caseteros de feria que realizan un gran esfuerzo para poder estar ahí. No en vano, el número de casetas se ha visto mermado de forma preocupante en los últimos años precisamente por cuestiones como ésta, que restan protagonismo e ingresos a la feria oficial.

"Hay que tener en cuenta que si esta feria recibe ingresos es a través de los feriantes y a través de los caseteros. Y si no hay caseteros, no hay feriantes, y si no hay feriantes no hay feria. Entonces, en ese camino que estamos llevando era el camino de quedarnos sin la Feria de San Lucas, ni más ni menos, y convertirlo como en una especie de gran actividad que se puede hacer cualquier fin de semana de cerrar calles en Jaén para que la gente pueda beber en la calle. Además, por cierto, con muy pocos controles y sin ningún pago de ocupación de la vía".

Higueras ampliaba esta información afirmando que "nosotros lo que pretendemos es que el ferial sea un lugar donde vaya la gente y fortalecer la Feria de San Lucas. También se fortalecerá, en su momento, la Feria de la Capilla para que sea mucho más potente" y que, tal como era tradicional, sí que se basará en el emblemático barrio de San Ildefonso donde reside la Patrona de Jaén.