Eduardo Salazar: "Hay más conciencia que justicia ambiental, que aún es una aspiración social"

Ya no es un defensor de causas perdidas. Cada vez menos, porque reconoce que cada vez hay más conciencia ambiental. De ahí que la aspiración sea que eso se traduzca en una mayor justicia ambiental. El abogado ambientalista y profesor universitario Eduardo Salazar acaba de publicar "El acceso a la justicia ambiental a partir del Convenio de Aarhus". Una publicación que recoge su experiencia profesional e investigadora en pro de un Derecho ambiental que se hace más necesario que nunca.

Aunque la situación es aún difícil y dista mucho de que exista una verdadera justicia ambiental, asegura que no tiene más remedio que ser optimista "si no, no estaría buscando soluciones", aunque reconoce que "hay que luchar mucho".

A los damnificados por la DANA, sobre todo en Los Alcázares, sí anima a los ciudadanos a que "aprieten las tuercas" a las administraciones, sobre todo por la inacción de algunas de ellas en la ocupación del dominio público hidráulico, que genera responsabilidad.

El libro, que acaba de publicar Aranzadi, aporta soluciones prácticas para derribar las barreras que dificultan la defensa de los derechos ambientales, y aunque reconoce su carácter técnico, está dirigido no sólo a profesionales del Derecho, sino a políticos y funcionarios, bajo su aspiración de querer mejorar la aplicación del derecho medioambiental.