PP, Cs y Vox designan a Mariano Caballero nuevo director de RTRM

PP, Ciudadanos y Vox han apoyado este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico la designación de Mariano Caballero como nuevo director del ente autonómico público Radio Televisión Región de Murcia, con la televisión 7 RM, que trabaja en régimen de concesión a Secuoya, y la radio Onda Regional.

Caballero, exdirector adjunto de La Verdad de Murcia, ha logrado el apoyo necesario en una segunda votación, en la que se requería mayoría absoluta, una vez que los votos de los tres partidos que han apoyado su designación eran insuficientes en una primera en la que se pedían los votos favorables de dos tercios del hemiciclo.

El PSOE ha votado en contra al considerar que no se le ha pedido el apoyo y los dos diputados de Podemos que deben sustituir a los parlamentarios que dimitieron para pasarse a Más País, Óscar Urralburu y María Giménez, no han tomado posesión de su escaño, por lo que no han podido votar.