El Gobierno no ha decidido si recurrirá, pero hacerlo traería más inseguridad jurídica

El consejero de Función Pública insiste en que el Gobierno no ha decidido si presentar o no un recurso contra la sentencia del TSJN que elimina la obligatoriedad de que el euskera sea considerado como mérito para acceder a la Administración. Javier Remírez apunta, eso sí, que recurrir podría generar un escenario de inseguridad jurídica: "Yo no he anticipado la posición del Gobierno en el recurso, sí he querido transmitir honestidad y rigor a la hora de poner encima de la mesa los escenarios que podemos encontrarnos".

Inseguridad porque, afirma, los procesos de selección pendientes se ejecutarían con arreglo a la ley que regula el uso del euskera en la Administración, precisamente la que fue recurrida y a la que en parte reafirma el TSJN. Esto supondría que serían revisados si finalmente el posible recurso del Gobierno de Navarra se presenta pero los tribunales no le dan la razón.

Dadas las circunstancias, el Gobierno se muestra preocupado y pide un "consenso inmensamente mayoritario en torno a una normativa que dignifique el euskera y consigamos un acuerdo político que tenga largo recorrido".