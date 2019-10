Carla Bautista en la SER: "No faltan motivos para ver el derbi vasco"

El esperado 'derbi vasco' de la Primera Iberdrola entre la Real Sociedad y el Athletic se acerca. Ya se cuentan las horas para ver todo un partidazo en el 'Reale Arena', la primera vez que el equipo femenino txuri-urdin vaya a jugar en el renovado estadio donostiarra.

Con motivo de ese partido tan importante, con el realce de que otra vez las chicas de la Real jugarán en un estadio de fútbol, en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA hemos organizado una edición especial de nuestra sección 'La banda de Zubieta' que cada miercoles hacemos en colaboración con @ellasReal. En los estudios de la Cadena SER nos ha acompañado la delantera de la Real Sociedad, Carla Bautista, que ha repasado todo lo que rodea a su equipo ante una cita tan relevante como el derbi vasco.

Además, hemos hecho la primera 'Real Tertulia' de la Real femenina, con Noelia García y Luismi Gómez, el alma mater de la sección que también se ha acercado hasta nuestros estudios. Y hemos completado la función dando a conocer el informe que han elaborado los accionistas de 'RealSocialismo' sobre el fútbol femenino en la Real.

Carla Bautista ha explicado cómo llega la Real al derbi vasco y sus sensaciones con la afición. "Estamos muy motivadas, porque es un derbi muy bonito de vivir y creo que llegamos en un buen momento de forma. Siempre es bonito jugar en un campazo, porque tiene ese añadido de motivación. Ellas puede no estar en su mejor momento, pero siempre se enchufan, así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos que confiar en nuestro trabajo, y no pensar que son más que nosotras. Pero nunca hay que perder el respeto al rival. No faltan motivos para que la gente de Gipuzkoa, de Donostia, del País Vasco entero... vengan a vernos, porque va a ser un partido muy bonito de ver. Y con la grada llena sería increíble, porque hace que demos todavía mucho más. En el fisio lo hablamos y dije que iban a venir entre 25.000 y 27.000 espectadores a vernos, así que espero ganar la porra".