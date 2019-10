El final de la cuenta atrás

El jueves se cumplen siete meses desde que el 10 de marzo Jon Ander jugara su último partido. Fue en El Sardinero ante el Sporting B (3-0) y jugó los 90’. El sábado siguiente se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y comenzó una larga cuenta atrás que ya ha terminado.

El delantero vitoriano ya está recuperado y listo para entrar en la convocatoria para el partido de este fin de semana, si así lo decide Iván Ania. Sería su estreno, a los 29 años, en Segunda, ya que hasta el momento solo había llegado a jugar, solo dos temporadas, en Segunda B, una con el Amorebieta y otra con el Racing, 25 goles en total.

Las opciones de Jon Ander de subir en el autobús que llevará al Racing a Huesca pueden aumentar en función de la evolución a lo largo de la semana de David Barral. El delantero gaditano participó solo en la mitad de la sesión de ayer, y no al 100% sino como comodín en los ejercicios con balón, siempre va con el equipo que ataca y no se le entra como a los demás. Cuando comenzó el partidillo a tres cuartos de campo que organizó Ania, Barral se retiró. Acabó con molestias el partido del domingo, pero no sufre ninguna lesión preocupante. Habrá que ver su evolución.