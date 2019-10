Portasanta, camisetas con mensaje

Las llaves de San Pedro, pero pasadas por el filtro del diseño contemporáneo, es el logo de la firma Portasanta, detrás de la que está la inquietud de Manuel Bernal. La idea nació en un cursillo de cristiandad organizado por la Archidiócesis de Sevilla en el monumento al Sagrado Corazón, en San Juan de Aznalfarache, donde Manuel Bernal sintió "la necesidad de hacer algo, los cristianos no podemos estar con los brazos cruzados".

"La firma nace de una inquietud muy personal y sale a la calle con la intención de dar un mensaje de amor, de perdón, de los valores católicos, y con intención de colaborar con gente que nos necesita", explica en Hoy por Hoy Sevilla su creador, al que le sorprendió que no existía en el mercado prendas que tuvieran esa filosofía con la que identificarse como cristiano. Junto a su socio Javier Pibe, ha puesto en marcha este proyecto en el que podemos encontrar camisetas, sudaderas o mochilas de tela, que busca ser "inclusiva, para todo tipo de públicos", porque "el mensaje es universal".

Desde versículos de la Biblia a frases como "We are not afraid" (inspirándose en una frase que pronunció San Juan Pablo II, y que se ha convertido en lema de la firma), "Setenta veces siete" (perdonar hasta 70 veces 7), por ejemplo, jugando siempre con los mensajes "sin señalarnos por la calle" y con una estética contemporánea, que ya ha conquistado a muchos clientes de todas las edades.

Las prendas, que pueden adquirirse a través de su web y en la tienda Alé Shop (calle Zaragoza), también tienen un fin social, ya que parte de los beneficios se destinan a la comunidad salesiana de Bartolomé Blanco, donde "el sacerdote Pepe Núñez, hace una labor excepcional" con jóvenes inmigrantes ex tutelados, que se encuentran en riesgo de exclusión social.