La Junta no intervendrá en los posibles hallazgos de "Úbeda la Vieja" al no ser suelo público

La Junta de Andalucía no puede intervenir en suelo que no es público por lo tanto no puede hacerlo en el yacimiento arqueológico de “Úbeda la Vieja”, donde según un estudio de expertos, se ha localizado un circo romano y un posible anfiteatro. De esta manera salía al paso el delegado de Cultura de la administración andaluza, Jesús Estrella, tras la publicación por parte de esta casa del mencionado estudio que, de confirmarse, vendría a enriquecer en gran medida el patrimonio histórico de la localidad.

El delegado aseguraba que debe ser el Ayuntamiento de Úbeda el que intervenga a través de acuerdos con el propietario de los terrenos y mediante la compra de los mismos para que así pueda iniciarse alguna actividad arqueológica para estudiar los posibles hallazgos. Añadía que es el ente local el que debe adoptar medidas desde el punto de vista de la protección.

“En la medida de que pueda haber indicios, si el Ayuntamiento comprueba que estos existieran, lo primero que tendría que hacer es ver si el yacimiento está incorporado o no en el Plan General de Ordenación Urbana para delimitarlo y poder establecer las restricciones urbanísticas propias de este tipo de espacios, a efectos de edificación, de movimientos de tierras, etc", señala Estrella.

En segundo lugar, añadía el delegado, “cualquier labor de investigación que se desarrolle allí debe hacerse de la mano de la Universidad de Jaén, salvo que el particular quiera ponerlo en valor y excave mediante el correspondientes procedimiento de intervención arqueológica”.

En las declaraciones, Jesús Estrella también deja claro que el factor económico es un obstáculo importante para llevar a cabo proyectos de este tipo. Recordaba que en yacimiento de Cástulo ha sido localizado un circo romano, pero no hay presupuesto para ponerlo en valor. Situación que se da en numerosos lugares de la provincia, donde por falta de presupuesto y a pesar de la evidencia de la existencia de estos hallazgos no se puede intervenir por falta de partidas económicas para este tipo de políticas.

La única forma en la que la Junta de Andalucía podría colaborar para confirmar que realmente en el subsuelo de “Úbeda la Vieja” existieran las construcciones a las que hace referencia el estudio, concluye Jesús Estrella, es apoyar con fondos públicos proyectos de investigación al respecto que pudiera realizar la Universidad de Jaén.

Recordamos que, según el trabajo de investigación, se ha confirmado la existencia de un circo romano de unas dimensiones aproximadas de 340 metros de largo x 82 metros de ancho. En relación al anfiteatro romano, el resultado de los estudios también parece indicar “con un alto grado de probabilidad”, su existencia.