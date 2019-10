Caballero: "La Navidad de Vigo durará hasta el 10 de enero pero si me piden una semana más lo estudiaré"

Abel Caballero tiene claro que la Navidad de Vigo tiene que ser la mejor. Incluso aseguró en Hoy por Hoy Vigo que se guarda alguna sorpresa en el tintero que dará a conocer pasada la cita electoral del 10-N. Pero tiene claro que no es casual que los hoteles hayan puesto muchos días el cartel de no hay habitaciones y que se hayan organizado múltiples paquetes turísticos y excursione de toda España con un lema: Navidad en Vigo. Como quiere el alcalde de Vigo que el mayor número de personas puedan disfrutar de nuestra Navidad, como ya es tradición, la fecha de arranque de la misma se adelanta a noviembre. Este año será el 23 de noviembre cuando el que suene un villancico no estará mal visto por las calles de Vigo. Pero ante tanta expectación, también tiene claro Caballero que la Navidad no se puede acabar en Reyes. La fecha oficial para que la Navidad 2019 ponga punto y final será el 10 de enero. Pero eso sí, el alcalde de Vigo dejó abierta la puerta de estudiar la ampliación de una semana más si los comerciantes y hosteleros se lo piden.

Seguir leyendo