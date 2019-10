Un año de cárcel por realizar el timo de "la estampita"

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un año de prisión a un ciudadano de origen croata, por un delito de estafa y con condena por hechos similares, al lograr engañar a una persona, en un hotel de Madrid, con falsos billetes de 500 euros, que la víctima se ofreció a cambiar por billetes pequeños a cambio de una comisión.

A la hora de la verdad, el engañado sólo recibió fajos de papel falso, en lugar de los 100.000 euros que creyó recibir.

Otra sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora ha absuelto a un padre al que su ex pareja había acusado de abusos sexuales por masturbase delante de su hija menor de edad o obligarla a tocamientos en el miembro viril. Unos hechos que se considera probado que no existieron y ante lo que la propia acusación particular acabó retirando la acusación, a la que se cargan las costas del juicio.