Si no anotas, pierdes (59-46)

Nueva derrota del Zamarat Quesos el Pastor en la tercera jornada de la Liga Día de baloncesto, disputada este miércoles. Cayó en Lugo 59-46. Derrota frente a un Ensino Lugo al que las naranjas habían ganado en Benavente, en el primer partido de pretemporada por un claro 72-50. Parece claro que la liga es otra historia.

Como ya ocurriera ante Girona el pasado sábado, las de Fran García volvieron a fracasar a la hora de intentar canasta: 15 aciertos de 50 intentos de 2, y solo 3 triples en 15 lanzamientos.Y como ya es habitual, Brittany McPhee fue la más destacada anotando (aunque esta vez no la más valorada): 15 puntos, 8 rebotes, pero solo 7 de valoración, merced al paupérrimo 3 de 15 en lanzamientos de dos. Laura Cornelius también anotó 15 puntos, 8 puntos la pívot canadiense Quinn, y el resto o no anotó o no pasó de los dos puntos

En cuanto a los parciales, siempre se fue a remolque: 17- 11 en el primer cuarto, 34-19 al descanso. No se mejoró demasiado en el tercer cuarto 40-29, y en el último, el más anotador del partido, se llegó a estar a cuatro puntos, pero en los minutos finales los triples de Stanacev (otra ex-Zamarat) deshiciero la esperanza de remontada.

En el Ensino, que cuenta con hasta 5 jugadoras que pasaron por el cuadro zamorano, la más destacada fue una de las que tiene pasado naranja: Laura Aliaga, con 14 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración.

El próximo partido para el Zamarat será el domingo, en el Ángel Nieto, recibiendo a las 12.30 a Araski, que cayó 61-69 ante Valencia.