De testigos a investigados

Tres directivos de La Caixa serán investigados como posibles responsables del agujero de más de un millón de euros en la promoción de dos bloques de pisos construidos en Arcosur.

En principio, dos de ellos estaban citados hoy a declarar como testigos, pero uno de los abogados de los afectados, Jesús García Huici, ha solicitado que se les interrogue como investigados y la juez lo ha aceptado.

Por eso, la declaración de los dos responsables que habían sido citados se ha cancelado. El abogado García Huici cree que pueden ser responsables del embrollo. porque "resulta que hay coincidencia en todas las declaraciones de todas las partes que hubo 3 millones de euros del préstamo promotor, se han terminado las obras y se disuelve la comunidad de bienes" y "ese dinero no existe, no está". Por eso, "nos estamos preguntando qué destino se dio a esos 3 millones de euros y como pudiera ser que ese importe pudiera haber tenido un destino por parte de la Caixa que no era el correspondiente al préstamo promotor pues habría responsabilidad de la Caixa".

Hoy también han declarado cinco de los vecinos afectados, convencidos de que cuando recibieran las llaves de sus pisos, en 2012, la comunidad de bienes creada para construirlos se disolvería y estaría todo pagado.

Uno de afectados, Carlos Piera, apunta que "la mayoría somos familias trabajadoras, no tenemos grandes capitales, y lo que queríamos era una vivienda en 2008 - en la burbuja inmobiliaria - y ahora nos encontramos que tenemos que abonar, aparte de un incremento que ha habido en los pisos, deudas externas que no sabíamos".

Recordamos que la constructora de los pisos y la junta de compensación reclama a los propietarios de estas cien viviendas una deuda de 1,2 millones de euros.