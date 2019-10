La CHD autorizará el vertido de aguas residuales en Fuentes Claras a finales de octubre

La Confederación Hidrográfica del Duero podría autorizar que el vertido de las aguas residuales de la ciudad se haga en el embalse de Fuentes Claras a finales del mes de octubre.

El comisario de Aguas de la Confederación, Ignacio Rodríguez, en declaraciones a Ser Ávila, dice que "si todo va bien" estará la autorización antes de que acabe el mes. La autorización no será indefinida, se dará por un plazo de tiempo concreto, porque se considera que es una situación excepciona por las dificultades de abastecimiento que tiene la capital abulense.

Ignacio Rodriguez reconoce que la reutilización de las aguas residuales "no es habitual en la cuenca del Duero", aunque sí se hace en otras cuencas más deficitarias. No obstante, asegura que no hay problemas con la calidad del agua para su posterior potabilización, según demuestran las analíticas que vienen realizado desde que se planteó esa posibilidad.

El sistema del Adaja es el que más ha sufrido la sequía en la cuenca del Duero.