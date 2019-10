Nacho Méndez asume que "los jugadores somos los culpables de la situación"

Entre los muchos mensajes (algunos delirantes, otros más o menos razonables) lanzados por Miguel Torrecilla en las entrevistas concedidas a los periódicos regionales, algunos apuntan directamente al vestuario: exige que los jugadores asuman su responsabilidad en la crisis deportiva, que sean conscientes del club en el que están y mejoren su rendimiento. La plantilla parece recoger el guante y este miércoles el centrocampista Nacho Méndez asumía que los futbolistas son "los culpables de estar como estamos". El de Luanco acata los reproches que llegan desde dentro y fuera. "Debemos aceptar todo tipo de críticas, porque son merecidas", comenta el mediocentro, que tiene claro que "estamos en un lugar que no nos corresponde como club, como equipo y como plantilla".

Méndez se suma a la corriente de apoyos al entrenador, José Alberto López, dejando claro que "con el míster no hay ninguna duda". Asegura que el vestuario tiene "confianza" en el entrenador y que el entorno la recuperará con unas victorias que está convencido de que llegarán pronto, empezando por el partido del sábado contra el Alcorcón.

Considera Méndez que el equipo está ofreciendo "buena imagen" en El Molinón, donde "lógicamente es más fácil jugar". En los desplazamientos asume que el equipo no lo están haciendo bien, por ejemplo en Fuenlabrada, donde en la segunda parte "no dimos la imagen que debemos dar".

Nacho se muestra "feliz" por el posible debut de su compañero y amigo Manu García este jueves con la selección española sub 21. Él estuvo en la prelista, lo que indica que en breve podría ser convocado. Prefiere no pensar por ahora en ello. "¡Bastante tenemos aquí entre manos!", comentaba el futbolista rojiblanco, que no participó en el entrenamiento del miércoles por mera precaución.