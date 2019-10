Prisión condicionada

“Muchos años después”, como Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, sigo sin entender por qué José Luis Iglesias Riopedre está en prisión. Dicho, ya me pueden disparar. Sin duda me habré perdido lo fundamental. Tampoco atiende uno de seguido los medios de comunicación. Entre otras cosas porque están muy mal dichos o escritos y porque no explican casi nunca lo que busco que me aclaren. Probablemente porque quien actúa y habla quizá tampoco sabe lo que hace y dice. ¡Y nuestras competencias y actuaciones lógico-lingüísticas son tan dispares como los contextos e intertextos de los emisores y los receptores!

El caso es que el mensaje o no llega o está dañado, un apoderado y emponderado, si quieren sin ene, del ruido. O de un código que no me sé. Supongamos que la vida consiste en eso. Que muchos hablan en una lengua que para otros resulta indescifrable teniendo todos el mismo idioma. Quizá sea eso lo que les pasa a las estirpes condenadas a la soledad que si tienen una no tendrán nunca “una segunda oportunidad sobre la tierra”.