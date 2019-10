Arrecife en Vivo, nominado a cinco galardones de los Premios Fest

El festival Arrecife en Vivo ha sido nominado hasta en cinco categorías de los Premios Fest, un sello de calidad que “valora el trabajo y la creatividad” de los festivales de música que se celebran en España. La noticia ha llegado a pocos días de la última jornada de la edición de este año.

El festival urbano y callejero de la capital lanzaroteña competirá en las categorías Mejor Festival de Mediano Formato, Festival Más Sostenible, Mejor Campaña de Comunicación, Mayor Aportación Turística a la Región y Mejor Festival por Innovación. El premio lo decidirá el público, que tiene hasta el 11 de octubre a las 00:00 horas para votar en la web de los Premios Fest , y un jurado formado por profesionales del sector entre los que se encuentran los periodistas Fernando Navarro (El País) y David Gallardo (Europa Press).

Hay más de 170 participantes en esta edición y en cuanto a la gala de entrega de los premios, está previsto que se celebre el próximo 30 de octubre en Bilbao, en el marco del séptimo Congreso de Festivales. Cabe recordar que Arrecife en Vivo fue reconocido el pasado mes de marzo en los Iberian Festival Awards -una cita organizada por la industria musical española y portuguesa- como Mejor Festival de Mediano Formato de España.

Varias razones explican la gran expectación que ha generado la última jornada del Arrecife en Vivo y la primera es el regreso a los escenarios de la banda tinerfeña Species, que volverá a tocar en directo temas de su aclamadísimo disco Licor de Cuerno. Será la primera vez que el público pueda ver en acción a la banda desde hace años y se prevé que acudan a la cita (21:00 h., Charco de San Ginés) muchos espectadores del resto del Archipiélago.

Han pasado casi 20 años desde que el hit "Stop the rock" de la banda de Liverpool Apollo 440 se extendiese con fuerza viral por todas las emisoras, campañas de publicidad y listas de éxitos del mundo. La formación de rock electrónico no ha dejado de trabajar desde entonces, componiendo bandas sonoras para cine (Los Ángeles de Charlie, Spawn) y remezclado temas de Manic Street Preachers o Ennio Morricone. El concierto cerrará esta séptima edición del festival a las 22:30 h. en Marina Lanzarote.

Antes, la comunidad gallega residente en Lanzarote recibirá de manera muy especial a Heredeiros da Crus , el buque insignia del rock gallego y una banda con un directo irreverente, divertido y descarado, no exento de disfraces y posibles strepteases (19.30 h., Parque Ramírez Cerdá). A las 18:00 h., la banda lanzaroteña La Nave presentará su primer trabajo en la playa del Reducto. Cuatro magníficos de la escena canaria fichados por El Hombre Bala Records y entregados a un “dream-indie-pop” que es pura orfebrería musical.

El dúo We Are Trash y la polifacética Ifara cerrarán con sus respectivos sets el Arrecife en Vivo 2019, una idea de la productora Hsmith Solutions, que cuenta con el apoyo del área de Turismo del Ayuntamiento de Arrecife –su patrocinador oficial–, el Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Turismo Lanzarote, Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Centros de Arte Cultura y Turismo, Canarias Crea Canarias, Estrella Galicia, Dicambe, Coca Cola, Vueling, Arehucas, Mutua Tinerfeña, Cajasiete, Chacón, Catering Ampate, Pampero, Bestial Print, Hotel Miramar, Jägermaister, Hi Vision, Lumar, Agüita con el Plástico, Cadena Ser Lanzarote, Lancelot Medios, Biosfera Media y Noticias de Lanzarote.