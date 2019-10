Diego: "Tenemos que estar preparados, si se juega o no no está en nuestras manos"

La plantilla del Málaga prepara el partido del sábado ante el Cádiz como si fuera seguro que se disputará. La entidad malaguista ha pedido el aplazamiento por tener a once profesionales disponibles ya que los demás están con sus selecciones, lesionados o sancionados. El defensa Diego González entiende que deben estar prepardos. "Simplemente sabemos que hay una posibilidad, es cosa del club, tenemos que estar centrados en entrenar y poner en práctica lo que nos pide el entrenador, que se juegue o no se escapa de lo nuestro. Se nos escapa de nuestras manos, yo particularmente no quiero pensar que se suspende porque así me mantiene activo durante la semana. Es la mejor forma de afrontarlo, porque si no puedes desconectar y no estar al cien por cien".

Para Diego no hay excusa. "Tenemos que ser conscientes de esa dificultad, son jugadores importantes para nosotros. Estamos compitiendo bien aunque los resultados no estén siendo lo deseados. Esperemos que el trabajo traiga la recompensa. Los que somos estamos en el barco montados y hay que remar".