El PSOE en la Diputación califica de "desgobierno" los primeros 100 días del tripartito en la institución de Soria

El Partido Socialista ha hecho balance de los más de 100 días de gobierno en la Diputación Provincial, desde su postura de oposición. Luis Rey, el portavoz, ha comparecido junto a algunos de sus diputados: Esther Pérez, Toño Casas, José Javier Gómez Pardo y Amancio Martínez, recordando que son 12, la mayoría, en la institución.

Luis Rey dice que han asistido estos 100 días de gobierno “a un espectáculo de desgobierno que ya anunciábamos y esperábamos antes del pacto de los 100.000 euros con personalidades muy confrontadas entre ellos, lo que ha provocado unos inicios convulsos, conflictivos y de poco resultado”.

Tacha al gobierno de “conformista en las iniciativas, lento en la gestión y de parálisis en el desarrollo de la provincia”. Dice que no hay proyectos nuevos, al contrario que hace 4 años cuando ellos aprobaron los nuevos consejos de turismo y desarrollo, o medidas en servicio sociales, los ciclos musicales, una modificación presupuestaria, las bases nuevas de los planes provinciales o la incorporación de la vaca serrana en un proyecto nuevo para la explotación de Taniñe, además del desbloqueo del CUS, y la puesta en marcha del proyecto de Urbión.

Sobre la posibilidad de que presente una moción de censura con el apoyo de la PPSO, Luis Rey ha dicho que, no se descarta nada a largo plazo, “aunque a corto plazo no el PSOE no maneja ese escenario”; bromea con que no ha sacado del coche la caja de corbatas y de portarretratos que tenía en su despacho “por si acaso”.

Para obtener el apoyo de la PPSO si en algún momento se plantearan la moción de censura, tendrían que deshacer el pacto en El Burgo de Osma entre PP y PSOE, algo que deberían analizar los concejales del ayuntamiento burgense. Rey no descarta a la PPSO como socio de gobierno en un futuro y ha hecho únicos responsables del pacto a tres a Ciudadanos y PP.