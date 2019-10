Colinas iguala su sueldo al de Miravalles

El alcalde de Roa equipara su sueldo a la de su predecesora, Carmen Miravalles. En el último pleno ordinario la corporación municipal raudense aprobó un salario bruto mensual para David Colinas de 1.410 euros brutos mensuales. La medida se adoptó con la oposición del PSOE, que no encuentra justificación para esta subida salarial, que rectifica el acuerdo adoptado el pasado mes de julio, en aquella ocasión por unanimidad. “Lo que no entendemos es que hace 3 meses se haga una propuesta, ahora tres meses después se haga otra y nosotros es verdad que votamos a favor la primera, porque nos parecía correcto, pero tres meses después no sé qué cambio tan grande ha debido de haber para que haya que modificarlo”, comentaba la portavoz del grupo socialista.

El regidor popular, a diferencia de su predecesora socialista, que tenía un contrato a jornada completa, tiene un régimen de dedicación parcial de seis horas diarias, porque su situación profesional no le permitiría legalmente la dedicación plena al Ayuntamiento. El grupo popular defendió esta subida, argumentando que es una medida “más justa y conveniente” y asegurando que en la práctica la ocupación de Colinas en labores propias de su cargo es mucho mayor que lo que marca su nómina. “Creemos que lo más adecuado, es lo más justo y lo más conveniente, pero el trabajo seguramente supere con creces la dedicación parcial”, explicaba el portavoz del grupo popular.

Los argumentos no convencieron a la oposición, que votó en contra de la subida.