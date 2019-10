Susaeta: "Ver al equipo tan abajo me produce una lástima muy grande"

Por primera vez desde su marcha, Néstor Susaeta no tendrá que ver un partido contra el Oviedo desde la grada. Tras su salida del club carbayón, allá por el verano de 2017, el futbolista no ha podido enfrentarse al conjunto azul debido a la denominada "cláusula del miedo". Según lo acordado en su momento, el Albacete debía abonar una cantidad económica en el caso de que el eibarrés jugase ante el cuadro oviedista durante las dos siguientes temporadas. Ahora ya esa condición ha llegado a su fin y Susaeta podrá estar en el terreno de juego.

"Fue un acuerdo al que se llegó. No hubo una compensación económica, pero sin ningún problema porque para el Albacete fue un buen trato, tan solo me perdía 4 partidos en dos años y el resto estaba disponible", afirmaba el futbolista.

El jugador ha estado este viernes en SER Deportivos Asturias para analizar el partido de este domingo en el Carlos Belomonte y recordar su pasado más reciente en la capital del Principado.

Escucha aquí la entrevista completa a Néstor Susaeta

A sus 34 años se puede decir que está viviendo una segunda juventud. Después de militar en las 3 principales categorías del fútbol español, ahora afronta, tras el ascenso con el Oviedo, su cuarta temporada consecutiva en Segunda.



"Estoy disfrutando mucho del fútbol. Al principio cuando era un chaval todo el mundo me decía que era muy bueno y no jugaba nunca y ahora que me hago mayor ya no soy tan bueno, pero juego siempre", destacaba.

Además, Susaeta siempre ha mostrado su interés por aquellas cuestiones que van más allá del fútbol y que tienen que ver con proteger al profesional en la medida de lo posible: "Ahora también ayudo en otras facetas que no es el campo como en el aspecto organizativo. Ahora tengo una experiencia y puedo abarcar más cosas. Soy vocal de AFE. El club te pide asesoramientos de otras cosas. Soy un loco del fútbol, pero lo que hay alrededor no me acaba de convencer. No seré yo quien lo cambie, pero si puedo aportar mi granito de arena para eso estamos".

"Fueron cuatro años maravillosos. Seguro que se me va a hacer raro, pero tengo un cariño muy grande al club y unos recurdos muy bonitos. Cuando sea en el Tartiere serán muchas emociones, allí he pasado tardes espectaculares y con un público que me conoce bien", comentaba sobre su pasado azul.

"Ver al equipo tan abajo me produce una lástima muy grande. Me entristece verles en esa situación, pero tienen potencial de sobra y estoy seguro de que saldrán de ahí. Hay una época marcada desde el cambio del míster. Ahora es un equipo que aprieta más arriba, mucho más solidario, que llega más al área y más intenso en los duelos", añadía.

Por último, fue cuestionado por tres nombres propios. El primero de ellos su gran amigo Jon Erice, que causó baja el pasado mercado invernal en el Albacete tras la oferta que recibió de la MLS, y en su lugar llegó Dani Torres, un jugador que estuvo muy cerca de recalar en el conjunto azul este verano.

"Para Jon fue una oportunidad a nivel contractual casi irrechazable. Está en una gran ciudad y en un sitio con una alta calidad de vida. Tenía una jerarquía importante, pero la llegada de Dani fue un acierto. Nos dio ese carácter dentro del campo, con balón no se complicaba y sin él era un 'pitbull'. La verdad que es un futbolista muy fuerte, inteligente y muy profesional. Era exigente consigo mismo y con el compañero. Sé que estuvo cerca de firmar por el Oviedo y hubiese sido una gran incorporación".

Un excompañero de Susaeta, como es Alfredo Ortuño, vive ahora una situación similar a la suya y no podrá jugar este próximo partido. Pero en el caso del delantero la citada cláusula se encuentra en una contrato de cesión ya que todavía pertenece al Albacete, club con el que tiene contrato hasta 2021.

"Visto como está, mejor para nosotros. Cuando me comentó la posibilidad del Oviedo me dijo que era el único sitio al que quería ir. 'Me motiva mucho y quiero ir allí', me comentó. Todo lo que le dije era bueno. Me alegro mucho por él, pero no solo por los goles, que a veces adornan todo, sino porque está jugando muy bien. Está siendo la referencia arriba, está bajando los balones, jugando bien de cara, por arriba se lleva todas...está aportando muchísimo. Iba con muchas ganas y muy convencido. Ahora ha sido padre y seguro que está muy centrado", zanjaba Susaeta.