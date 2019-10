María Pita negocia con Copasa bonos para el párking del Materno

El Concello ha iniciado las negociaciones con la concesionaria del aparcamiento del Materno, Copasa, para reducir los precios de los estacionamientos. Una tarifa que puede suponer para un trabajador del centro hospitalario el desembolso de 100 euros durante su jornada laboral. El gobierno local pretende que la empresa reduzca los precios a través de bonos semanales, quincenales y mensuales para todos los ciudadanos y llama al Sergas a hacer lo mismo en beneficio de los profesionales sanitarios.

El gobierno local ha aclarado que las rebajas nunca serán sufragadas por las arcas municipales. Rey se han reunido esta mañana con la junta de personal del CHUAC.

Que reclaman plazas gratuitas. A día de hoy cuentan con un espacio en precario para unos 200 vehículos que se les hace insuficiente.

El Concello no sólo valora la rebaja de precios, sino también la posibilidad de construir un párking municipal en alguna parcela cercana, lo que no sería, no obstante, la solución en el corto plazo.