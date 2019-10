Las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa cumplen 115 días de huelga

Las trabajadoras de las residencias guipuzcoanas en huelga han realizado una marcha por Irún, hoy día 10 de octubre. Este acto se encuadra dentro de la marcha “Gipuzkoan zehar” que tuvo su inicio el pasado día 7 de octubre en Donostia y finalizara el próximo 18 de octubre.

La marcha por Irún ha salido a las 11:00 horas desde la Cruz Roja en la calle Fuenterrabia, y ha cruzado el paseo Colón, el Ayuntamiento y ha finalizado en la residencia Ama Xantalen.

Con esta marcha las trabajadoras que llevan más de 115 días de huelga han querido visibilizar en la comarca la lucha que están llevando adelante para lograr unas condiciones de trabajo dignas en el sector y una calidad asistencial de calidad para las miles y miles de usuarias y usuarios de las residencias de Gipuzkoa.

Con esta huelga están mirando por la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de este sector, pero sobre todo por la calidad del servicio y la calidad que se les brinda a nuestros mayores, por tanto sostienen que “no vamos a cejar en nuestro empeño”.

Han querido aprovechar esta ocasión para denunciar que la Diputación Foral de Gipuzkoa más allá de la propaganda institucional, apuesta por impulsar un ámbito de “negocio” con nuestros mayores para empresarios afines.

Para ello, “la Diputación impone la precariedad, la desigualdad y la brecha salarial a, las trabajadoras del sector y facilita la cartera de clientes para el negocio a las empresas amigas y a partir de ahí, unos ratios absolutamente escasos que traen consigo una calidad asistencial escasa”.

La ecuación es muy sencilla: financiación pública (más del 90% de camas concertadas en Gipuzkoa) + condiciones de miseria para las trabajadoras del sector + ratios legales bajos (calidad asistencial muy baja) = Negocio seguro.

Desgraciadamente, hay sobradas pruebas para pensar esto. Tras más de dos años de bloqueo del convenio, el año pasado hicieron todo lo que estaba en sus manos para “torpedear el acuerdo logrado entre ELA, ADEGI y MATIA 2020. Posteriormente ya este año, ni siquiera aparecieron a la reunión convocada por la Directora de Trabajo del Gobierno Vasco con las partes en conflicto para buscar una solución al mismo”.

Un decreto que “convierte el sector de la tercera edad en un negocio”

También han querido denunciar el nuevo Decreto aprobado por el Gobierno Vasco con “total alevosía” el 31 de Julio. Es “muy grave” que 21 años más tarde, el nuevo Decreto siga abandonando el cuidado de los mayores, ya que acorta el tiempo de cuidado establecido para cada persona residente.

Además, el Decreto apuesta por la privatización de un servicio público que excluye de su aplicación a viviendas comunitarias, residencias pequeñas y pisos tutelados, no garantiza la seguridad de trabajadoras y residentes en horario nocturno, las adaptaciones mecánicas, baños, ventilación, la reconversión de habitaciones dobles a individuales… son soló de aplicación a las nuevas residencias que se creen, no se garantiza un servicio de enfermería 24 horas, no supone ninguna mejora en cocina y limpieza y apuesta por precarizar aún más el empleo apostando por la contratación a tiempo parcial.

Parece ser que las diferentes instituciones vascas hacen la misma apuesta que la Diputación Foral de Gipuzkoa, convertir el sector de la tercera edad que a tantos miles de guipuzcoanas y vascas afecta en un negocio y no en una transición de los últimos años de vida dignos.

Por último, han interpelado a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Irun a que se posicionen sobre el conflicto que están llevando adelante y han pedido a la Diputación Foral de Gipuzkoa que solucione de una vez por todas este conflicto laboral y social, y dignifique las condiciones de trabajo y de vida tanto de las trabajadoras como de las usuarias del sector.