Ozzy Osbourne vuelve a posponer su concierto en Madrid por salud

Ozzy Osbourne ha vuelto a posponer su concierto del 13 de marzo de 2020 en el WiZink Center de Madrid. El cantante inglés de 70 años ha publicado un vídeo en Twitter donde él mismo ha explicado que por motivos de salud, debe retrasar la gira Europea que tenía previsto comenzar el 31 de enero en Inglaterra.

"A principios de año tuve una mala caída y necesité cirugía. Ahora tengo más tuercas y tornillos en el cuello que en mi coche. No me estoy muriendo, me estoy recuperando, es solo que llevará un poco más de tiempo de lo que todos pensaban", ha dicho Osbourne en el vídeo que ha compartido.

Las fechas de los conciertos en Europa no se conocerán hasta el 31 de julio de 2020, cuando Osbourne concluya su gira en Estados Unidos.

Radiografía del cuello de Ozzy Osbourne tras la instalación de prótesis metálicas. / Ozzy Osbourne

"Más tornillos en el cuello que en el coche"

Fue el pasado 30 de enero de 2019 cuando Osbourne pospuso todo el tramo europeo de su 'No More Tours 2' por órdenes de los médicos. Así se caía la cita en el Palau Sant Jordi del 3 de marzo de 2019.

Todo empezó entonces con una gripe que derivó en una infección en las vías respiratorias que amenazaba con convertirse a su vez en neumonía, algo siempre serio pero más a los 70 años -antes de esto, incluso sufrió una infección por estafilococos en un pulgar de una mano-.

El viejo rockero terminó hospitalizado. Llegó incluso a pasar un tiempo en la UCI y, de vuelta en su casa, un accidente doméstico que acabó con cualquier plan: Posponía así hasta 2020 todas las fechas que tenía anunciadas para 2019.

Hace unas pocas semanas, su esposa Sharon Osbourne aseguraba que Ozzy estaba mucho mejor, al tiempo que admitía haber pasado una temporada muy complicada... que lamentablemente no ha terminado.